«Grande réussite» de la grève de 5 jours des ingénieurs des entreprises et établissements publics!

Les ingénieurs des entreprises et établissements publics observent, à partir de ce lundi, une grève de cinq jours, pour revendiquer l’application de l’accord conclu, en décembre dernier, entre le gouvernement et l’Ordre des ingénieurs tunisiens (OIT) concernant la généralisation des primes spécifiques aux ingénieurs des entreprises et établissements publics.

Le doyen des ingénieurs tunisiens, Kamel Sahnoun a déclaré à l’agence TAP « que cette grève se poursuivra durant 5 jours afin de pousser le gouvernement à mettre en application l’accord en question dans tous les entreprises et les établissements publics et à généraliser les primes spécifiques à toutes les catégories d’ingénieurs ».

Il a affirmé que « la grève observée par les ingénieurs a été « une grande réussite » dans plusieurs établissements dont l’Office de l’aviation civile et des aéroports (OACA), faisant porter la responsabilité de ses répercussions négatives au gouvernement.

Il a fait savoir que les ingénieurs de l’OACA ont envoyé des correspondances aux organismes internationaux similaires pour les informer de la grève et les mettre au courant de ses répercussions sur la navigation aérienne nationale.

Il a aussi indiqué que le recours à la grève a été décidé, suite à des informations confirmées parvenues à l’OIT selon lesquelles le gouvernement envisage de renoncer à l’application de l’accord conclu en décembre dernier.

L’accord en question prévoit la généralisation des primes spécifiques accordées, en 2017, aux ingénieurs de la fonction publique et dont les montants sont compris entre 450 et 750 dinars, aux ingénieurs des entreprises et établissements publics.