L’opérateur cloud OVHcloud ouvre sa première Zone Locale au Maroc

OVHcloud, le leader européen du cloud computing ouvre sa première Zone Locale sur le continent africain au Maroc. Il ouvre cette zone en partenariat avec Maroc Datacenter, spécialiste de la construction et de l’exploitation de centres de données au Maroc. Ce partenariat fort permettra également à Maroc Datacenter d’accompagner OVHcloud dans l’adaptation de ses offres sur le marché marocain.

« Le lancement d’une Zone Locale au Maroc contribuera à l’autonomisation de l’écosystème numérique marocain en proposant des plateformes cloud innovantes et fournira aux organisations publiques et privées des services cloud offrant des garanties de souveraineté des données et de faible latence. « Abderrahmane Mounir, Président de Maroc Datacenter, déclare.

Le lancement aujourd’hui de la première Zone Locale à Rabat est une étape importante dans la relation d’OVHcloud avec le Maroc et confirme l’ambition du Groupe d’étendre son offre aux organisations opérant en Afrique. » Caroline Comet-Fraigneau, vice-présidente pour la France, le Benelux, l’Afrique et le Moyen-Orient chez OVHcloud ajoute : Désormais, les entreprises et institutions pourront profiter des Zones Locales pour s’appuyer sur des services plus sécurisés, plus rapides et plus efficaces, facilitant la transformation digitale de l’écosystème marocain avant de se mettre au service de nouvelles implantations sur le continent »

Reconnu comme l’un des principaux pôles technologiques d’Afrique, le Maroc est un marché stratégique pour nous, avec des besoins spécifiques et des exigences élevées, notamment en termes de souveraineté des données ». ajoute Caroline

Le démarrage des opérations dans la nouvelle zone est prévu à Rabat dans les prochains mois.