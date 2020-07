L’ordre des ingénieurs tunisiens appelle le gouvernement à l’associer à la résolution de la crise économique

L’ordre des ingénieurs tunisiens (OIT) appelle le président de la République Kais Saied à l’associer à l’identification des solutions à même de sauver le pays des risques qui le menacent et par conséquent à dépasser la crise économique et sociale profonde.

L’ordre exhorte le chef de l’Etat à faire appel aux composante politiques avec le concours des organisations nationales et les instances professionnelles pour oeuvrer dans le cadre de tout ce qui unirait les Tunisiens afin de surmonter cette crise, selon un communiqué de l’OIT, publié, samedi, après la tenue de son conseil.

Il recommande, par ailleurs, aux différentes parties politiques de faire prévaloir l’intérêt national et d’adopter le langage de la raison et du dialogue constructif.

L’OIT demande également aux organisations nationales et structures professionnelles d’adhérer à l’effort national d’identification des solutions nécessaires et d’agir pour la mise en place d’un climat favorable en vue d’aider le pays à relever les défis économiques et sociaux, en réponse aux exigences du peuple et afin de protéger le pays des dangers qui le guettent.

Il a souligné la nécessité pour tous les partenaires de la nation d’assumer leurs responsabilités historiques, notamment après l’accentuation de la crise économique et sociale sans précédent à tous les niveaux, due à la propagation de la pandémie du covid-19, au marasme politique et au manque de confiance entre les différentes composantes politiques, jusqu’au point de menacer l’entité de l’Etat et son indépendance.