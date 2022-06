l’UBCI lance sa nouvelle solution de mobile payment

L’UBCI, lance sa solution de paiement mobile en ligne avec la stratégie nationale de décashing et de transformation digitale des services bancaires.

Cette nouvelle solution digitale est baptisée sous le nom UBCIPAY pour les particuliers UBCIPAY Pro pour les commerçants.

La solution UBCIPAY est une application de paiement mobile qui permet au client d’effectuer plusieurs opérations de paiements et de transfert d’argent instantané depuis son smartphone. Elle est accessible sur les stores Google Play, Apple Play et Huawei AppGallery.

Elle donne accès à plusieurs fonctionnalités dont notamment le paiement de factures STEG, le règlement des amendes radar, la recharge de ligne téléphonique, le chargement du TAG autoroutes et le retrait d’argent du GAB sans carte

Grâce à l’application UBCIPAY, Le smartphone devient un véritable portefeuille électronique : Le client peut ainsi payer et réaliser ses transactions financières via son téléphone mobile à tout moment et en toute sécurité.

Quant à la solution commerciale UBCIPAY Pro, ellepermet aux commerçants d’accepter les transactions de paiement des clients via smartphone avec la technologie du QR-Code.

Les commerçants peuvent ainsi encaisser les paiements de leurs clients en toute simplicité et en toute sécurité et retirer leurs recettes du jour à partir des GAB UBCI.

De plus, avec UBCIPAY et UBCIPAY Pro, l’UBCI garantitl’interopérabilitéavec les autres applications de paiement mobile sur le marché.

Avec le lancement de cette nouvelle solution innovante, l’UBCI confirme sa promesse d’être une banque tournée vers l’avenir.

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site www.ubci.tn