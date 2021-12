L’UE propose sa réforme de l’espace Schengen pour renforcer les frontières

La Commission européenne veut permettre le transfert d’un Etat membre à un autre de migrants en situation irrégulière appréhendés près de leur frontière commune, dans le cadre d’un projet de réforme de l’espace Schengen présenté mardi.

L’exécutif européen entend aussi davantage encadrer la possibilité pour un Etat membre de prolonger les contrôles aux frontières intérieures de l’espace Schengen et renforcer l’harmonisation des mesures prises aux frontières extérieures face aux menaces sanitaires comme une pandémie.

Si Schengen est en principe un espace de libre circulation sans contrôles aux frontières intérieures entre 26 pays (22 pays de l’UE plus Islande, Liechtenstein, Norvège et Suisse), plusieurs ont rétabli des contrôles aléatoires d’identité aux frontières ces dernières années, à la suite de la crise migratoire de 2015 et de la menace terroriste. Plus récemment les restrictions imposées par les Etats membres pour lutter contre le Covid-19 ont encore fragmenté cet espace.

Six pays – la France, l’Allemagne, le Danemark, l’Autriche, la Norvège et la Suède – reconduisent depuis 2015, tous les six mois, ces contrôles, autorisés par le code Schengen à titre exceptionnel et de manière provisoire. « Comme tous les succès, Schengen doit être renforcé pour faire face aux nombreux défis », a déclaré le vice-président de la Commission Margaritis Schinas en présentant la proposition.