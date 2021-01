L’UGTT, a appelé, lundi dans un communiqué, à la fin des protestations nocturnes, dénonçant les actes de pillage et d’attaques visant les propriétés et biens publics et privés.

L’Organisation ouvrière s’est étonnée du « silence » des autorités vis-à-vis des incidents répétitifs, demandant des « éclaircissements convaincants » qui mettent fin aux rumeurs et rassurent les Tunisiennes et les Tunisiens tout en établissant clairement les responsabilités des uns et des autres.