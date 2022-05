L’UIB améliore son PNB de 10%

L’Assemblée Générale Ordinaire de l’Union Internationale des Banques (UIB) s’est tenue la semaine dernière, en présence de son directeur général Raoul Labbé de la Genardière et du président du conseil d’administration Kamel Néji.

Y ont été présentés le rapport du Conseil d’administration sur l’activité de la banque et les états financiers arrêtés au 31 décembre 2021, ainsi que le rapport du Conseil d’administration sur l’activité du groupe et les comptes consolidés et arrêtés au 31 décembre , outre les résultats de l’exercice comptable 2021, la fixation du montant du jeton de présence, et l’autorisation d’émission d’un emprunt obligataire.

Les états financiers ont montré que le résultat net de la banque en 2021 s’est élevé à environ 82 millions de dinars, soit une augmentation de 32 % par rapport à 2020.

« Ce résultat aurait pu être meilleur… et nous allons œuvrer pour en obtenir un », a assuré le président du conseil d’administration Kamel Néji.

Ila souligné que la situation économique est difficile aussi bien au plan national que mondialement, notant à cet égard que la banque a eu recours à l’augmentation des provisions de 8,2 millions de dinars au cours des deux dernières années pour faire face aux risques d’insolvabilité.

Le président du conseil d’administration a indiqué aussi que les charges d’exploitation ont augmenté de 8 %.

Les dépôts de la clientèle progressent de 5,4%

D’après les mêmes résultats présentés lors de l’AGO, les dépôts de la clientèle ont été estimés à 5 412,2 millions de dinars au cours de l’année 2021, enregistrant ainsi une progression de 5,4% par rapport aux résultats enregistrés au cours de l’année 2020, étant noté que l’UIB est classée cinquième en termes de dépôt des clients.

Dans le même contexte, les indicateurs présentés ont montré que les dépôts d’épargne ont, quant à eux, enregistré, l’année dernière, une évolution de 9,7% par rapport à 2020, soit 1.958,8 millions de dinars.

Quant aux prêts nets accordés à la clientèle, ils ont enregistré une croissance de 2%, dans la mesure où la banque a accordé des financements pour un montant de 5 950 millions de dinars en 2021.

S’agissant du produit net bancaire de l’Union Internationale des banques jusqu’au 31 décembre 2021, il a augmenté de 10,1% par rapport à la même période en 2020, année au cours de laquelle il était estimé à 442,8 millions de dinars.

Kamel Néji a estimé que les effets de la crise économique actuelle sur les performances de la banque n’étaient pas clairs avant la fin du mois de mars 2022.

Les résultats enregistrés étaient positifs malgré les conditions économiques difficiles au niveau national et international, a-t-il, cependant, affirmé soulignant le souci de développement du capital humain et de s’appuyer sur un système numérique très développé, selon lui.

Il a, également, déclaré que lors de la pandémie de Covid-19, la banque avait créé un pôle santé et une cellule de crise.

Il est à noter que l’Union Internationale des Banques dispose d’un vaste réseau de succursales estimé à 147, couvrant tous les gouvernorats de la République.