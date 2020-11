Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens, Othman Jerandi, a indiqué que l’Union africaine a infligé une sanction, du premier degré, à la Tunisie.

Cette sanction consiste en l’interdiction, à la Tunisie, de prendre la parole dans les réunions de l’Union africaine pour une période de six mois, pour n’avoir pas payé sa contribution au titre de l’année 2020.

- Publicité-

Le ministre s’exprimait, ce mercredi, devant la commission des droits, des libertés et des relations extérieures du Parlement, à l’occasion de la discussion du projet de budget du ministère pour 2021.

Il a précisé que la cotisation de la Tunisie est estimée à 18 millions de dinars. La contribution de l’année 2020 a été réservée au paiement des arriérés de contribution.

« Nous n’avons pas été en mesure de payer la contribution de l’année en cours, étant donné que le ministère des Finances n’a pas versé au département des Affaires étrangères les fonds complémentaires requis.

Il a, toutefois, relevé que ce budget est totalement incompatible avec les programmes élaborés par le ministère des Affaires étrangères.

Jerandi a ajouté que ce budget est entièrement consacré aux dépenses de fonctionnement et qu’il ne permet pas de réaliser les programmes prévus.

Parmi ces programmes, a-t-il précisé, le parachèvement de l’installation des locaux des missions diplomatiques tunisiennes à l’étranger, comme l’acquisition de la résidence de l’ambassadeur en Algérie, pour un coût de 12 MD et l’acquisition du siège du consulat de Tunisie à Toulouse (France) pour un coût de 6,5 MD, en plus du projet de construction de l’ambassade de Tunisie et de la résidence de l’ambassadeur à Doha (Qatar), pour un coût estimé à 10 MD.