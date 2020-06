L’urgence de mieux contrôler les flux de rapatriements

Alors que le chef célèbre en Live TV la réussite de son gouvernement dans la maîtrise de la pandémie du Coronavirus sur le territoire tunisien et entamait, confiant, la 3ème phase du déconfinement, son ministre de la Santé, et membre du comité scientifique, lançait des Warnings et attirait l’attention sur un probable rebond des contaminations.

Qui croire, Fakhfakh ou Abdellatif Mekki, ou encore au Dr Samir Abdelmoumen qui écrivait sur sa page des réseaux sociaux que « cette histoire du confinement obligatoire à domicile, risque de tourner au drame pour le pays » et avertissait « Faites gaffe » ?

Ce qui est sûr, c’est que la Tunisie n’a jamais été un Cluster en matière de Covid-19. Pour rappel, le tout premier cas enregistré en Tunisie, ou cas index, l’avait été en en mars 2020, le ministère de la Santé précisait alors que le 1er cas a été un quadragénaire arrivé par la mer d’Italie parmi 254 autres personnes ayant débarqué le 27 février 2020 par bateau. Et là encore, l’infection venait de l’extérieur.

Depuis le début de l’épidémie en Tunisie, les autorités ont veillé et assez bien organisé le rapatriement des citoyens tunisiens bloqués et retenus à l’étranger, et Tunisair avait presque sillonné pour cela tous les continents. Tout se déroulait alors dans l’ordre et l’acceptation, de tout le monde, y compris les TRE et leurs représentants au parlement.

Laxisme, personnel et gouvernemental sur le confinement

Les choses ont commencé à changer avec un déconfinement qui annonçait aussi les préparatifs des vacances. Les pressions pour un traitement particulier des TRE, ont commencé à l’ARP où chaque région du monde accueillant des expatriés dispose d’un député ou plus.

La fin de la 2ème phase du déconfinement finissant, et sous cette pression, et même quoique pas officielle, de ne pas rentrer au pays et en mettant en exergue lesdits 5 Milliards DT de transferts sociaux des TRE, le gouvernement annule toutes les dispositions de prévention sanitaires auxquelles devaient se soumettre dès juin 2020 les rapatriés et les TRE. Sous la pression, ces derniers seront ainsi dispensés du confinement obligatoire, et s’il y a lieu, ils n’en paieront plus les frais comme cela avait été décidé et officiellement annoncé. Le chef du gouvernement ira jusqu’à dire, lors de sa dernière interview, que les touristes étrangers seront obligés de rester dans les hôtels, alors que les TRE ne feraient qu’un confinement volontaire chez eux. Et déjà, des cas de fuite du confinement de TRE [ar] ont été enregistrés, et pourraient être la cause de contaminations supplémentaires [ar]. Bien avant ceux-là, un ministre avait cassé, avec l’autorisation du chef du gouvernement, le confinement volontaire, et un Député représentant des TRE d’Allemagne vient récemment d’en faire autant , semant la panique à l’ARP

Après le ministre, le député qui casse son confinement

Il n’est pas ici question de diaboliser quiconque, encore moins les Tunisiens de retour de l’étranger où ils vivaient, ni de les accuser d’être des vecteurs de contamination. Le propos n’est pas non plus de faire de la discrimination entre TRE et touristes étrangers, car la maladie n’a pas de nationalité et ne fait pas de choix. Force est pourtant de rappeler encore que la majorité des « Covidés », ont été pour ainsi dire « importés ». Il n’est pas non plus question d’aller jusqu’à rétablir le confinement général et la re-fermeture des frontières. Il est vrai que la vie n’a pas de prix. Il est, cependant, tout aussi vrai que la Tunisie n’a pas les moyens financiers d’une telle décision. De là, l’urgence de mieux organiser le flux des rapatriements, leurs conditions et leur contrôle, avant l’entrée sur le territoire et pendant le confinement volontaire. Il y va de la vie des Tunisiens, tous les Tunisiens, et il y va aussi de la pérennité de ce qui reste de l’économie après la 1ère vague du Covid-19 !