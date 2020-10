L’UTAP crée six nouvelles fédérations

Le conseil central de l’UTAP, a approuvé, lors de sa réunion périodique tenue samedi, la création de six nouvelles fédérations nationales:

-La fédération nationale des personnes à besoins spécifiques

-La fédération nationale des viticulteurs

-La fédération nationale des unités de transformation et d’exportation des produits de la pêche

-La fédération nationale des agriculteurs exportateurs

-La fédération nationale des structures professionnelles

-La fédération nationale des pépiniéristes

Le conseil central de l’organisation agricole a porté sur le programme d’action pour l’année 2021, qui concerne les volets des productions végétale et animale, de la pêche, des ressources naturelles, de l’économie sociale et solidaire, des foires et des manifestations …Ce programme s’inscrit dans le cadre du plan stratégique quinquennal de l’UTAP.

