L’UTICA de Sfax s’alarme de la détérioration de la situation dans la région

Dans un communiqué répercuté, lundi 19 juin, par Radio Express FM, l’Union régionale de l’industrie, du commerce et de l’artisanat de Sfax a mis en garde contre la détérioration qu’a connue la situation dans le gouvernorat de Sfax, pendant les dernières années, en raison de la marginalisation délibérée et de la récurrence des crises sociales et environnementales, de sorte que le gouvernorat continue de crouler sous le problème de l’accumulation des déchets, aggravée, au cours de cette dernière période, par un afflux exceptionnel de migrants irréguliers, ce qui a créé une pression économique énorme et un déséquilibre social aux conséquences néfastes ».

L’Union régionale de l’industrie, du commerce et de l’artisanat de Sfax a lancé un cri d’alarme, appelant les divers responsables « à prendre les décisions qui s’imposent et à mettre fin à ce phénomène dans le cadre de la loi, avant que les choses ne prennent une tournure dramatique, disant qu’elle tend la main à toutes les bonnes volontés pour trouver une solution à la situation.