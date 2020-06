L’UTICA exprime sa totale solidarité avec Noureddine Taboubi

L’Union Tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA) a exprimé mardi sa totale solidarité avec le secrétaire général de l’UGTT, Noureddine Taboubi, après les menaces de mort qui l’ont ciblé.

Dans un communiqué publié mardi, L’UTICA a fustigé « ces pratiques dangereuses qui sèment la discorde dans le pays et menacent la sécurité de la Tunisie « .

L’organisation a également dénoncé le discours d’incitation à la haine et à la violence sur les réseaux sociaux, appelant les Autorités judiciaires et de sécurité à poursuivre toute personne impliquée dans ces actes illégaux.

Il convient de rappeler que le secrétaire général de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) , Noureddine Taboubi, a déclaré hier lundi, dans une interview accordée à une chaîne de télévision privée qu’il « est la cible de menaces de mort « .