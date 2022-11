L’Utica rejette toute nouvelle taxe, selon Majoul

Le président de l’Utica (Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat), Samir Majoul a assuré, mardi 29 novembre 2022, dans une déclaration médiatique que la centrale patronale comprend les difficultés du gouvernement à cause du déséquilibre des finances publiques, sauf qu’elle aspire à une compréhension mutuelle face aux difficultés et problèmes rencontrés par les chefs d’entreprises.

Le président de l’Utica ajoute que l’organisation ne parvient pas à comprendre le recours du gouvernement à la taxation des entreprises privées, soulignant que l’Utica rejette toute nouvelle taxe. « Nous ne comprenons pas, également, l’obstination de certains à diaboliser les chefs d’entreprises et nous condamnons cette attitude et cet acharnement contre le secteur privé alors qu’il présente la pierre angulaire de l’économie nationale et qu’il a besoin de confiance et d’encouragement ».