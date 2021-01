M.A Daouas, l’ancien gouverneur : N’attendons pas que ça arrive. Agissons

Ancien gouverneur de la BCT, Mohamed Ali Daouas se veut rester optimiste en ce début de nouvelle année. Mais aussi, prudent et alarmiste dans ce dernier statut sur sa page. « 2020 fut très dure, avec beaucoup de peine, de peur, d’anxiété, de précarité et de séparations très difficiles et souvent inattendues, mais finalement elle vient de s’écouler et une nouvelle année frappe à nos portes avec des lendemains à découvrir ensemble. Je profite de ce jour de grand espoir pour vous souhaiter une nouvelle année pleine de santé, de sérénité, de paix et de grandes joies… Que tous vos projets se réalisent et que 2021 soit couronnée de succès individuels et collectifs.

Mais, de grâce, n’attendons pas que les événements arrivent comme nous le souhaitons. Décidons nous-mêmes de vouloir ce qui doit arriver, agissons… et notre pays ainsi que notre monde ne seront que meilleurs et nous serons heureux ».