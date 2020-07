Mahdia- immigration clandestine : 14 migrants sauvés

Quatorze migrants irréguliers ont été secourus, dont une fillette âgée de 4 ans et sa mère, à environ 25 miles des côtes de Sfax, suite au naufrage de leur embarcation qui se dirigeait vers les côtes italiennes, souligne, mercredi, à l’agence TAP, une source sécuritaire.

Les migrants se sont accrochés à l’épave de l’embarcation pendant plus de six heures, avant que les gardes-côtes de Mahdia interviennent pour les sauver, suite à une alerte lancée par des pêcheurs.

Le responsable n’a pas nié la possibilité de noyade de certains membres de ce groupe de migrants originaires de Mahdia, Sfax et Kairouan.

Dans le même cadre, la garde maritime de Sfax a repêché, mardi, un corps d’un jeune originaire de la localité de Sidi Alouane (gouvernorat de Mahdia) dans la côte de la ville d’Ellouza (Sfax). La personne décédée faisait partie d’un groupe de 16 personnes dont l’embarcation a échoué dimanche dernier.

Lors de cet incident, 13 personnes ont été sauvées.