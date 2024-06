Maintien du prix de réception des céréales et attribution d’une subvention d’incitation exceptionnelle

Un conseil ministériel restreint a décidé, lundi, de maintenir le prix de réception des céréales et l’attribution d’une subvention d’incitation exceptionnelle au titre de la récolte des céréales de 2024.

Présidé par le Chef du Gouvernement, Ahmed Hachani, ce conseil tenu en présence des ministres de l’Intérieur, Khaled Nouri, des Finances, Sihem Nemsia, du Commerce, Kalthoum Ben Rejeb, de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, Abdelmonem Belati a permis également d’adopter un programme pour le stock de régulation des pommes de terre.

Concernant la subvention d’incitation dans le domaine des céréales pour l’année 2024, approuvée en 2023, elle sera versée au titre de la quantité de céréales accordée aux collecteurs, répartie entre le prix de base et la prime de livraison express, tout en gardant les mêmes conditions de calibrage, selon un communiqué de la présidence du Gouvernement.

Pour ce qui est du stock de régulation des pommes de terre, l’objectif est de protéger les producteurs contre la dégradation des prix, maintenir l’équilibre du système de pomme de terre, réduire les quantités importées et préserver le pouvoir d’achat du consommateur.

Le Conseil ministériel a permis également de discuter de la question du succès de la récolte et de la saison de collecte des céréales, du programme d’ajustement des pommes de terre de consommation et des préparatifs de la saison agricole 2024-2025.

Hachani a rappelé que l’agriculture, l’épine dorsale de la sécurité alimentaire, est étroitement liée à la souveraineté de l’Etat, soulignant la nécessité de mobiliser les conditions adéquates notamment logistiques afin de garantir la réussite de la saison céréalière.

Il a mis l’accent sur la nécessité de la mise en place d’un programme visant la mise en place d’un stock de régulation et de favoriser la préparation de la prochaine saison agricole.

