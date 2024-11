Mali: Le général Abdoulaye Maïga nouveau Premier ministre

Le général Abdoulaye Maïga est le nouveau Premier ministre de transition du Mali. Le décret présidentiel le nommant a été lu le 21 novembre 2024 sur l’ORTM, la télévision d’État. La veille, les Maliens avaient appris de la même manière la révocation de Choguel Maïga et de tout son gouvernement.

Le général Abdoulaye Maïga connaît déjà le poste, puisqu’il avait assuré l’intérim à la Primature lorsque Choguel Maïga avait eu des problèmes de santé.

Abdoulaye Maïga était jusqu’à mercredi soir ministre de l’Administration territoriale et porte-parole du gouvernement. Il ne fait pas partie des cinq militaires qui avaient mené le coup d’État d’août 2020, mais il a rapidement su gagner leur confiance, prendre de l’envergure et s’imposer en pilier du régime de transition. Ministre d’État, Abdoulaye Maïga est d’ailleurs passé du grade de colonel à celui de général en même temps qu’Assimi Goïta et que les autres militaires putschistes, au mois d’octobre.

