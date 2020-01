Manouba: 88 mille dinars de dettes de 13 groupements hydrauliques

La dette de 13 groupements hydrauliques, œuvrant dans le gouvernorat de la Manouba, a atteint 88 mille dinars jusqu’à fin décembre 2019, indique, à l’agence TAP, le commissaire régional au développement agricole à la Manouba, Hédi Hamrouni.

Et de préciser, “9 groupements hydrauliques parmi les 43 groupements œuvrant dans le gouvernorat de la Manouba accumulent des dettes de l’ordre de 33 mille dinars”.

Ces dettes ont engendré des coupures d’eau pour plus de 3 mille familles vivant dans les délégations de Tebourba, El Battan et Borj El Amri.

Dans le même contexte, les services de la Société tunisienne de l’électricité et du gaz (STEG) déclarent à l’agence TAP que la dette des groupements hydrauliques dans le gouvernorat de la Manouba, jusqu’à fin décembre 2019, est estimée au total à 119 mille dinars. Une campagne de recouvrement sera lancée à ce sujet pour récupérer les impayés des groupements ou pour entamer les procédures de coupures d’eau au cas du non remboursement des dettes.