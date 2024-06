Manouba : Un incendie ayant ravagé 4 hectares de végétation à El Habibia maîtrisé

Les agents de la protection civile à la Manouba sont parvenus, mercredi, à maîtriser un incendie qui s’est déclenché sur l’étendue de quatre fermes situées dans la localité d’El Habibia, (délégation de Djedeida), ayant ravagé 4 hectares de chaume et de roseaux.

Les agents de la protection civile de district de Tébourba, renforcés par les agents de l’unité de la direction régionale de la protection civile de la Manouba, sont intervenus pour maitriser l’incendie, qui a détruit une quantité de foin dans le hangar agricole de l’une des fermes de la place, a indiqué le directeur régional de la protection civile à la Manouba, Salem Youssfi, notant que les causes du feu sont toujours inconnues.

Le responsable régional a réitéré son appel à tous les habitants et usagers de la route, d’éviter de jeter des mégots de cigarettes sur la voie publique, et de s’abstenir de tout comportement susceptible de provoquer des incendies pouvant constituer une menace pour les récoltes.

A noter que le gouvernorat de Manouba a enregistré, le 28 mai dernier, un incendie dans l’une des superficies céréalières dans la localité de Chaouat, relevant de la délégation de Djedeida, ayant détruit deux hectares de blé.

Les efforts du comité régional de lutte contre les catastrophes naturelles et d’organisation de secours se poursuivent pour faire face aux incendies et tenter de les prévenir, renforcer le travail de surveillance des agents forestiers et sensibiliser les agriculteurs pour sécuriser les récoltes et protéger les richesses forestières de la région.