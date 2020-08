Maroc : Identification de 693 infections de coronavirus

Entre vendredi 17 et samedi 17h, le Maroc a identifié 693 infections au nouveau coronavirus, soit un total de 25 015 patients, depuis le début de la pandémie dans le pays. Ce nombre équivaut à 69 cas pour 100 000 habitants, indique le site Yabiladi.

Dans le même sens, la même source précise que ce 1e août, le R0 national atteint 1,38. Début juin, il était à 0,7, ce qui montre l’ampleur de la vitesse de propagation de la pandémie, ces dernières semaines.

Par ailleurs, ces dernières 24 heures ont connu la guérison de 302 patients, soit un total de 17 960 et un taux de guérison atteignant près de 72%. Cela dit, 14 décès ont été déplorés (367 dans l’ensemble), ce qui représente le nombre le plus important de décès par jour, depuis le début de la pandémie au Maroc, avertit le ministère. Ces décès ont été comptabilisés à Tanger (7), Marrakech (3), Casablanca (3) et Fès (1).