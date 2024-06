Maroc : La Banque Mondiale approuve 600 millions de dollars pour améliorer la performance du service public

Le Conseil d’administration de la Banque mondiale a approuvé un financement de 600 millions de dollars pour le Maroc, qui servira à financer deux projets visant à améliorer la prestation des services publics, l’inclusion et la performance du secteur public.

Le premier projet, « Appui à la mise en œuvre de la réforme des entreprises publiques au Maroc » (350 millions de dollars), est destiné à améliorer la gouvernance, la restructuration, la neutralité concurrentielle et le suivi de la performance des entreprises publiques, a indiqué l’institution dans un communiqué. Cela se fera en renforçant les fonctions de propriété de l’État, en améliorant la gouvernance et les pratiques de gestion des entreprises d’État, en encourageant le suivi des performances – y compris les impacts climatiques – et en fournissant un cadre pour une concurrence loyale.

Le financement supplémentaire pour le programme « Performance du secteur public » (ENNAJAA) (250 millions de dollars) continuera à soutenir les efforts du gouvernement pour améliorer la performance et la transparence, en se concentrant sur la modernisation de l’administration publique à travers la numérisation et les réformes de la gestion des finances publiques.

« L’objectif ultime de ces deux projets est d’améliorer la performance du secteur public et de rehausser la qualité des services publics fournis aux citoyens marocains. Cela est conforme au nouveau modèle de développement du Maroc, qui souligne la nécessité d’un changement de paradigme pour promouvoir une croissance inclusive, tirée par le secteur privé », a déclaré Jesko Hentschel, directeur pays pour le Maghreb et Malte à la Banque mondiale.

- Publicité-