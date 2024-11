Maroc : Le CA à l’exportation du secteur de la pêche atteint 31 milliards de dirhams

Le ministère marocain de l’Agriculture et de la Pêche, a indiqué que le secteur marocain de la pêche a réalisé un chiffre d’affaires à l’export de près de 31 milliards de dirhams en 2023, avec un volume de 847.000 tonnes, ajoutant que ceci représente 7% des exportations totales du Maroc et 39% des exportations des produits agroalimentaires.

Le Maroc compte 518 unités de transformation des produits de la mer, constituées essentiellement d’unités de congélation, de mise en conserve et de semi-conserve, en plus d’autres activités liées à la valorisation des produits.

Les efforts déployés au cours des deux dernières décennies ont permis au secteur de renforcer sa position, a affirmé le ministère. Avec des investissements dépassant les 930 millions de dirhams en 2023, le Maroc a réussi à renforcer sa position internationale pour devenir un leader régional et mondial dans l’industrie de la pêche.

L’industrie crée également plus de 126 000 emplois directs, malgré les conditions difficiles auxquelles le secteur est confronté en raison du changement climatique.

