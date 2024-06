Maroc : Le port de Tanger Med dépasserait sa capacité de traitement des conteneurs

Le port marocain de Tanger Med s’attend à dépasser sa capacité nominale de traitement de neuf millions de conteneurs cette année, a déclaré le directeur général adjoint du port à Reuters, ajoutant que les problèmes de sécurité en mer Rouge avaient eu peu d’impact sur la croissance du trafic.

L’année dernière, le port a conservé sa position de premier port méditerranéen, avec 8,61 millions d’équivalents 20 pieds (EVP) traités, soit une hausse de 13,4 % par rapport à 2022.

Au cours du premier trimestre de cette année, le tonnage a augmenté de 14,9 % pour atteindre 33,3 millions de tonnes métriques, tandis que les recettes ont augmenté de 18,3 % pour atteindre 1 milliard de dollars, selon les chiffres officiels.

« Nous avons également augmenté d’un certain pourcentage en termes de conteneurs », a déclaré Rachid Houari, précisant que le chiffre exact était pour la fin de l’année.

« Aujourd’hui, chaque terminal a un trafic légèrement supérieur à sa capacité théorique, c’est pourquoi je pense que nous ferons un peu mieux que neuf millions de conteneurs », a-t-il ajouté, dans un bureau surplombant un terminal d’exportation rempli de voitures fabriquées au Maroc.

« Nous voulons que notre port fonctionne au maximum de sa productivité », a-t-il ajouté, en mentionnant le terminal TC1 géré par APM TT qui a traité 2,5 millions d’EVP l’année dernière, alors que sa capacité nominale est de 1,5 million d’EVP.

Les moteurs de la croissance du port sont sa situation à l’entrée de la Méditerranée, sa connexion avec 180 ports et ses partenariats avec de grands armateurs et opérateurs de terminaux tels que Maersk, Hapag Loyd et CMA CGM, a-t-il déclaré.

Le port a souvent été mentionné comme bénéficiant du réacheminement des porte-conteneurs autour de l’Afrique afin d’éviter les attaques des Houthis dans la mer Rouge.

Les conteneurs traversant la mer Rouge ne représentent que 25 % du trafic du port, de nombreux navires continuant à traverser le canal de Suez malgré les perturbations, a indiqué Houari, qui a précisé que l’essentiel du trafic du port était destiné à l’Afrique, à l’Europe et aux Amériques.

