Maroc : L’économie a régressé de 13,8% au 2e trimestre 2020

Le Haut-commissariat au Plan (HCP) a annoncé, ce lundi 6 juillet 2020, que l’économie nationale aurait régressé de 13,8% au deuxième trimestre 2020, au lieu d’une hausse de 0,1% un trimestre plus tôt.

Dans son point de conjoncture du 2ème trimestre de 2020, le HCP explique que cet abaissement serait attribuable à une contraction de 14,4% de la valeur ajoutée non-agricole et d’un repli de 6,1% de celle de l’agriculture.

Ainsi, le secteur tertiaire, principal moteur de la croissance économique, aurait régressé de 11,5% au T2-2020, pâtissant de la baisse des activités commerciales, de transport, d’hébergement et de restauration, poursuit la même source, notant que seuls la communication et les services non-marchand seraient restés dynamiques, avec le renforcement des dépenses de fonctionnement.

Dans le secteur secondaire, le rythme d’évolution serait passé à -14,3%, après +0,2% au premier trimestre, fait savoir le HCP, précisant que le repli d’activité aurait été plus prononcée dans le « Bâtiment et Travaux Publics » (BTP), l’électricité et dans l’industrie, particulièrement le textile, les Industries métallurgiques, mécaniques et électromécaniques (IMME) et les matériaux de construction. En revanche, l’agroalimentaire et la chimie auraient conservé leur rythme de croissance tendanciel.

L’activité minière aurait, pour sa part, montré une grande résistance face aux effets de la crise liée à la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19). En variation annuelle, sa valeur ajoutée aurait progressé de 3,7% au T2-2020, grâce notamment à l’amélioration de l’extraction des minerais non-métalliques.