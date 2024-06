Maroc : Les IDE atteignent un niveau record de 1,34 milliard$

Selon l’Office marocain des changes, le flux net des investissements directs étrangers (IDE) a atteint 13,1 milliards de dirhams (environ 1,34 milliard de dollars) à fin avril, marquant une hausse de 48,6 % par rapport à la même période en 2023.

Les données compilées par l’Office attribuent cette croissance à divers facteurs, notamment l’amélioration du climat d’investissement et les initiatives stratégiques du gouvernement.

Les économistes soulignent que les infrastructures bien développées et la main-d’œuvre qualifiée du Maroc sont les principaux moteurs de l’IDE. Les efforts du gouvernement pour créer un environnement favorable aux entreprises, avec des politiques compétitives et l’accent mis sur les partenariats locaux, ont également contribué à cette hausse.

Selon l’Office des changes, les conditions économiques mondiales favorables, notamment la baisse de l’inflation et les coûts d’investissement abordables, constituent d’autres facteurs supplémentaires. Le leadership du Maroc dans le domaine des énergies renouvelables, en particulier l’énergie éolienne et solaire, offre d’autres opportunités d’investissement pour les entreprises étrangères.

La Charte des investissements réformée du pays offre des incitations significatives aux investisseurs étrangers, y compris des subventions qui peuvent atteindre jusqu’à 30 % de l’investissement total.

En outre, les produits fabriqués par les IDE bénéficient du label « Made in Morocco », ce qui leur confère un traitement douanier préférentiel avec les principaux partenaires commerciaux.

