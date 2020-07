Maroc : Plus de 80 cas de coronavirus parmi les marocain srevenant d’Algérie

Malgré une frontière fermée depuis 1994, ces derniers jours, un grand nombre de Marocains revenants d’Algérie par voie terrestre sont testés positifs à la covid-19. Actuellement, «ils sont plus de 80 cas accumulés, répartis sur l’hôpital El Farabi d’Oujda et le Centre hospitalier universitaire Mohammed VI», indique ce mardi à « Yabiladi » Hassan Ammari, représentant local de l’ONG internationale Alarm Phone.

Selon l’associatif qui dit avoir «remué ciel et terre depuis ce matin pour recueillir des informations à ce sujet», il s’agit en effet de «Marocains âgés entre 30 et 40 ans, qui travaillent dans les métiers traditionnels, le carrelage, la menuiserie». Hassan Ammari explique aussi que ce sont des personnes «qui n’ont pas pu revenir au Maroc de manière régulière» et qui empruntent fréquemment la voie terrestre pour leurs allers-retours à des fins professionnelles.