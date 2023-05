MARQUADT lance une unité de production automobile à El Fejja

La société allemande « MARQUADT », spécialisée dans la technologie et les équipements automobiles, entend étendre son activité en Tunisie, , a-t-elle assuré à travers une annonce officielle. En effet, demain, jeudi 4 mai 2023, la société lancera la construction d’une nouvelle usine s’étendant sur une superficie de 126 mille mètres carrés dans la zone industrielle « Neopark El Fejja ».

Fondée voici plus de 90 ans, la multinationale MARQUARDT s’est positionnée comme leader dans le domaine de l’assemblage électronique et électrique, en outillage, appareillage et automobile.

Le groupe Allemand MARQUARDT, qui porte le nom de son fondateur, opère aujourd’hui dans le monde entier avec à son actif 14 unités de production réparties dans 14 pays différents avec plus de 9000 employés.

« MARQUARDT » a posé ses valises en Tunisie depuis 32 ans, et a renforcé sa présence en établissant une unité industrielle dans la région d’El « Agba » au cours de l’année 2014. Le groupe a ainsi relancé ses projets et a investi 13 millions d’euros dans les nouveaux locaux pour assurer l’extension de ses activités.

Le gouvernement avait accordé à la société en vertu d’un décret gouvernemental publié le 20 mai 2021, les privilèges stipulés à l’article 20 de la loi n ° 71 de 2016 relative à la loi sur l’investissement.

Il faut dire que l’industrie des composants automobiles est l’un des principaux secteurs en Tunisie, car le pays se classe au deuxième rang en Afrique dans l’exportation de pièces et composants automobiles en raison du riche tissu industriel des institutions nationales de réputation internationale.

Une charte fondatrice d’essor

La Tunisie vise, en effet, à porter la valeur des exportations du secteur à 13,5 milliards de dinars d’ici 2027, à créer 150 mille emplois et à doubler le taux d’encadrement, à travers la charte « Partenariat entre les secteurs public et privé dans le secteur de la construction automobile et leurs composants à l’horizon de 2027.

En outre, le gouvernement a développé une vision participative pour le développement de ce secteur prometteur, notamment en attirant d’importants investissements mondiaux dans le domaine de la fabrication de voitures électriques et de voitures intelligentes, en mettant à disposition une infrastructure industrielle et technologique intégrée, en plus d’encourager les investissements à fort contenu technologique dans la recherche et le développement.

Le secteur des composants automobiles emploie plus de 280 entreprises industrielles, dont 140 actionnaires étrangers et 65% entièrement exportatrices, fournissant près de 90 <> emplois.

La charte vise à améliorer la compétitivité de l’industrie automobile et de ses composantes, et s’inscrit dans la politique de l’État visant à promouvoir les secteurs prometteurs, caractérisés par une efficacité élevée pour l’amélioration.

La charte vise également à créer 60 mille emplois supplémentaires et à passer de 90 mille à 150 mille emplois au cours de la même année. A moyen terme, la charte de partenariat vise à attirer les investissements dans la fabrication de voitures électriques et intelligentes et à attirer des entreprises leaders dans ce domaine.

Cela contribuera également à faire passer le PIB du secteur de 12 % à 22 % et à améliorer le taux d’intégration de 40 % à 48 %.

Le ministère de l’Industrie reçoit chaque semaine des appels d’investisseurs souhaitant ouvrir des unités industrielles en Tunisie, mais, selon les dires du directeur général des industries de laboratoire au ministère de l’Industrie, Fethi Sahlaoui, « ce qui manque, c’est la simplification des procédures et l’amélioration des lois et des avantages pour les attirer », comme ; il l’avait affirmé dans une précédente déclaration à African Manager.

Le responsable a souligné que la Tunisie est pionnière dans le domaine de la fabrication de composants automobiles, ce qui lui permettra d’accéder facilement au domaine de la fabrication automobile.