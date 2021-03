Marzouk accuse le gouvernement Mechichi de « non-assistance à un peuple en danger » et porte plainte

Le président du parti Machrou Tounes, Mohsen Marzouk a annoncé, ce vendredi 12 mars 2021, qu’il compte porter plainte contre le gouvernement et tous ceux dont il est établi qu’ils sont impliqués dans le retard dans l’acquisition des vaccins anti-Covid-19, accusant le gouvernement de non –assistance à un peuple en danger.

- Publicité-

Intervenant sur les ondes de radio Mosaïque fm, Marzouk a révélé que le parti a recueilli un certain nombre de plaintes de la part des citoyens et s’est chargé de les déposer et ce, pour dévoiler les véritables causes derrière le retard de l’acquisition des vaccins contre le Coronavirus, et expliquer les raisons de la sélectivité adoptée vis-à-vis des sociétés chargées de fournir le vaccin.