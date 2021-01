Marzouki alerte contre le retour de la dictature en Tunisie

L’ancien président tunisien Moncef Marzouki a mis en garde contre le retour de la dictature dans le pays tout en critiquant la dispersion des forces démocratiques et la montée des voix qui réclament le retour du pouvoir personnel.

Marzouki a publié sur sa page Facebook un article intitulé « On the tenth anniversary of the collapse of the dictatorship », ( A l’occasion du 10ème anniversaire de l’effondrement de la dictature)dans lequel il s’exprime en ces termes : « Ils continuent de parler avec nostalgie de la sécurité et de la sûreté à l’époque du dictateur qui a fui, renforcé son sens des responsabilités et s’est échappé en éprouvant un courage ultime. C’est de leur sécurité qu’ils parlent, et non de celle des millions de Tunisiens qui vivaient dans la crainte du terrorisme d’État, sans parler des griefs des dizaines de milliers de personnes en prison et en exil, et de ceux qui sont morts sous la torture ».

Il a ajouté : « Grâce à la démocratie qu’ils ont toujours combattue, ils envisagent de s’emparer du pouvoir, de restaurer la domination individuelle et l’hégémonie des appareils d’État, et de se venger de ceux qui les ont offerts par un amour inégalé de la patrie, l’amnistie de la justice transitionnelle et une réconciliation nationale sans faille, mais ils l’ont rejetée avec impolitesse, arrogance et égoïsme. Le plus grand crime que les forces révolutionnaires pourraient commettre est de leur ouvrir la voie du succès en aggravant l’état de fragmentation, de lutte et de manque d’attention à toutes les alarmes, ou de permettre, Dieu nous en préserve, que le martyre des citoyens tunisiens et la souffrance des blessés soient vains ».