Moncef Marzouki demande l’interdiction du PDL

L’ancien président tunisien Moncef Marzouki a demandé l’interdiction du Parti destourien libre (FDP) au motif qu’il « représente une menace pour la Tunisie ».

- Publicité-

« Tous les pays démocratiques disposent d’une une loi interdisant les partis extrémistes et antidémocratiques », a écrit Marzouki sur Facebook. « Le dernier exemple est la France, qui a décidé de dissoudre un parti appelé Génération identitaire… Le soi-disant Parti Destourien Libre est un parti anti-démocratique qui cherche constamment à entraver le travail du Parlement par des discours de haine et d’éradication pour semer les graines de la discorde parmi le peuple et par sa rébellion contre la loi, comme cela s’est produit récemment. »

Ainsi, poursuit-il, « ce parti doit être interdit car il représente aujourd’hui la plus grande menace pour la Tunisie et sa démocratie émergente. Regardez la photo, ce n’est pas celle des martyrs de notre passé, mais celle des martyrs de notre avenir, Dieu nous en préserve, si nous bafouons la menace de ce parti fasciste. Souvenez-vous du prix élevé que les peuples allemand, italien et espagnol ont dû payer au 20e siècle lorsqu’ils n’ont pas prêté attention au serpent dans leur lit. »