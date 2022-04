L’ex président de la République, Moncef Marzouki, a exhorté les députés du parlement dissous à reprendre leurs activités et à se soulever contre son successeur, l’actuel président Kais Saied.

« Il est de votre devoir national, à la mémoire de nos martyrs en cet anniversaire solennel du 9 Avril , de reprendre votre activité, d’isoler le coup d’Etat dans les plus brefs délais et de ne pas accepter de comparaître devant des responsables dont les patrons sont censés comparaître devant vos commissions d’enquête parlementaires (…).

« Ce qu’il faut conjuguer aujourd’hui, c’est la force de la légitimité représentée par le Parlement et la puissance de la rue représentée par tous les Tunisiens pour faire avorter le coup d’Etat et revenir au plus vite à l’édification d’un État de droit et des institutions au service d’un peuple de citoyens (…) », a-t-il déclaré dans un post Facebook.