Moncef Marzouki: « Le soulèvement d’Al-Aqsa alimente un nouveau printemps arabe »

L’ancien président tunisien, Mohamed Moncef Marzouki, a déclaré que les événements qui se déroulent actuellement à Jérusalem et dans les territoires palestiniens occupés exposent les dirigeants arabes qui acceptent des liens normalisés avec l’occupation et alimentent la montée d’un nouveau printemps arabe.

Marzouki a déclaré à Al Jazeera : « Tout le monde suit ce qui se passe à la mosquée Al-Aqsa, et cela va générer des explosions majeures dans la région. Ces populations ont accumulé beaucoup de colère, d’insultes et d’humiliations, et les dirigeants arabes qui … ont choisi la normalisation sont maintenant en difficulté car ils sentent que la colère populaire peut leur exploser au visage. »

Il poursuit : « L’Intifada d’Al-Aqsa envoie un autre message … si vous voulez une vraie paix, rendez aux Palestiniens leurs droits, leur dignité, et rendez-leur Jérusalem. »

Comme « les rapports de force ont changé », a-t-il expliqué, les Arabes ont perdu toutes leurs cartes et leur capacité à faire pression.

Le journal Al-Quds Al-Arabi cite Marzouki qui met en garde : « Nous sommes maintenant dans la phase d’accumulation pour l’explosion des grands volcans qui balaieront les dirigeants qui ont normalisé les liens. Nous sommes maintenant dans la phase d’accumulation du volcan qui a explosé en 2011, qu’ils ont pu éteindre par divers moyens. Mais celui-ci conduira à de terribles explosions dans le futur. »