Mateur: Attribution de la ferme “Sebai 2” à un investisseur tunisien

La ferme domaniale ” Sebai 2 “, à Mateur, vient d’être attribuée à un investisseur tunisien résident à l’étranger, fait savoir, jeudi, à l’agence TAP, la responsable des affaires foncières au gouvernorat de Bizerte, Nahla Moumen Messrer.

L’investisseur s’est engagé à renforcer la productivité du domaine qui s’étend sur 430 ha, moyennant 3,5 millions de dinars, dans une première étape. Le projet prévoit l’élevage de 100 vaches et 280 brebis laitières, la création d’une unité de production de lait et de fromage et le recrutement de 32 personnes.

La commission régionale chargée du suivi des terres domaniales s’est chargée de l’exécution de cette décision.