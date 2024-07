Mauritanie: Ould Ghazouani réélu

Mohamed Ould Ghazouani, président de la Mauritanie depuis 2019, a été réélu, selon les résultats provisoires officiels proclamés ce 1er juillet 2024 par la Commission nationale électorale indépendante (Céni), au surlendemain du premier tour de la Présidentielle. Selon les chiffres de la Céni, avec 56,12%, le chef de l’État sortant devance notamment l’opposant Biram Dah Abeid, deuxième avec 22,10% des voix.

La Céni a officialisé les résultats provisoires déjà visibles sur son site internet. Sept candidats étaient en lice. Elle confirme la victoire du président sortant Mohamed Ould Ghazouani avec un peu plus de 56 % des voix et 55,39% de participation.

Avec un peu plus de 56 % de voix selon les résultats provisoires après le dépouillement de tous les bulletins, l’actuel chef de l’État obtient la majorité absolue dès le premier tour.

L’opposant Biram Dah Abeid, lui, arrive en seconde position comme lors de la dernière présidentielle, mais cette fois avec un peu plus de 22 % des voix contre 19% en 2019. Il a déclaré la veille, lors d’une conférence de presse, qu’il ne reconnaîtrait pas les résultats de la Céni qu’il accuse d’être instrumentalisée par le pouvoir et dénonce une fraude électorale.

De son côté, le candidat islamiste de Tawassoul, premier parti d’opposition à l’Assemblée nationale, Hamadi Ould Sidi El Mokhtar, se classe troisième avec légèrement moins de 13% des voix (12,78%).

- Publicité-