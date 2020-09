Mechichi écarte tout scénario de reconfinement

Le chef du gouvernement Hichem Mechichi a écarté, lundi, tout scénario de reconfinement à l’heure actuelle, annonçant la mise en place de mesures supplémentaires pour enrayer la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus.

» Le retour à la situation du mois de mars dernier est un scenario non envisageable « , a-t-il déclaré aux médias, en marge de la Conférence annuelle des chefs de missions diplomatiques permanentes et consulaires qui se tient au département des Affaires étrangères.

A cette occasion, le chef du gouvernement a souligné l’impératif de respecter le protocole sanitaire déjà mis en place pour endiguer la propagation de l’épidémie, citant à ce propos, le port obligatoire des masques, l’utilisation du gel hydro-alcoolique et le respect de la distanciation sociale.

Il a, à ce propos, affirmé avoir demandé aux services du département du ministère de l’Intérieur d’intensifier les campagnes de sensibilisation pour inciter au port du masque dans les espaces fermés, les moyens de transport et les lieux qui connaissement des grands rassemblements.

Le président de la République Kaîs Saied avait annoncé, le 17 mars dernier, l’instauration d’un couvre-feu sur tout le territoire du pays.

Cette mesure s’ajoute aux précédentes annonces de fermeture des écoles, mosquées, de tribunaux, ainsi que l’interdiction des fêtes et des évènements sportifs.

Les frontières terrestres, maritimes et aériennes étaient fermées à jusqu’au 4 avril au moins, à l’exception de transports commerciaux et de vols spéciaux pour ramener des milliers de Tunisiens bloqués à l’étranger.