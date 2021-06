Le chef du gouvernement Hichem Mechichi a considéré mercredi, que « sa dernière visite à Qatar est réussie, et que ses résultats seront économiques et financières, » commentant ainsi les critiques autour de cette visite.

En marge de l’ouverture de la 5ème édition de Tunisia Digital Summit, Mechichi a ajouté que « la situation économique et financière en Tunisie est très difficile et on l’accentue avec des messages négatifs. », rapporte Shems fm.

