Mechichi ordonne un audit du secteur de l’environnement

Le chef du gouvernement, Hichem Mechichi a ordonné, mardi, un audit général du secteur de l’environnement en Tunisie, et ce lors d’une réunion avec les présidents de structures nationales de contrôle.

» Cette décision s’inscrit dans le cadre d’une approche intégrale et objective de traitement des affaires de corruption et de mauvaises gestion dans des secteurs vitaux « , lit-on dans un communiqué de la présidence du gouvernement.

Au cours de la réunion, tenue au Palais du gouvernement à la Kasbah, Mechichi a ordonné aux présidents de l’Instance de contrôle général des services publics (ICGSP), du Contrôle général des finances (CGC), de l’Instance de contrôle général des domaines de l’Etat et des affaires foncières et le président du Comité des Contrôleurs de l’Etat, de diligenter une » mission de contrôle général et approfondi au ministère de l’Environnement et des Affaires locales et des entreprises et structures sous sa tutelle « .

Il a recommandé d’entamer cette mission après la révision de tous les rapports sur les missions de contrôle déjà effectuées durant les dernières années, » pour mettre le point sur le degré de conformité et de réactivité aux recommandations et aux observations de ces rapports « .

Le chef du gouvernement a souligné, selon ce même communiqué, que l’approche de l’Etat en matière d’ancrage des principes de bonne gouvernance et de préservation de l’argent public doit être » professionnelle et objective et sans aucune considération subjective « .