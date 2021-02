Mechichi préside la remise des prix de l’édition 2020, du concours de l’innovation dans l’artisanat

Le Chef du Gouvernement, Hichem Mechichi a présidé, vendredi, la cérémonie de remise des prix de l’édition 2020, du concours de l’innovation dans l’artisanat, organisée à la maison de l’artisanat du Denden, relevant de l’Office National de l’Artisanat, en présence du ministre du Tourisme et de l’artisanat, Habib Ammar.

A cette occasion, 9 artisans ont été primés et 10 autres ont obtenu des crédits de fonds de roulement, d’une valeur de 50 mille dinars.

- Publicité-

Mechichi a souligné que son gouvernement œuvrera à soutenir ce secteur qui dispose d’un fort potentiel à l’export , emploie près de 350 mille artisans et est capable d’attirer davantage de compétences notamment parmi les diplômés du supérieur.

Le chef du gouvernement, s’est dit confiant en la capacité du secteur à donner le plus, après la pandémie de la COVID-19, soulignant que les mesures prises au profit des artisans visent essentiellement à préserver l’activité et la production artisanales.

Il a par ailleurs, annoncé la tenue prochaine d’un CMR consacré à l’artisanat, pour assurer le suivi des préoccupations des artisans et mettre en place une stratégie de soutien au secteur, considérant que sa visite au village artisanal de Denden, reflète la volonté de mieux accompagner l’artisanat tunisien.

Notons que les artisans primés ont été sélectionnés, à partir d’une liste de 176 participants des différentes régions de la République, pour la singularité et l’authenticité de leurs créations artisanales.

Les trois prix de la compétition relative à la création de cadeaux et d’articles de souvenirs (respectivement 4000, 3000 et 2000 dinars) ont été accordés aux artisanes Hayet Ferchichi de Bizerte, Fatma Najjar de La Manouba (Bijoux) et Souhir Lamine de Nabeul ( Poterie) qui ont été sélectionnées sur 106 participants.

Les prix de la compétition métiers et arts de la table (4000, 3000 et 2000 dinars) ont été remis aux artisans Asma Malleh de Tunis, Jalel Aidi de Sidi Boouzid et Habib Chabbouh de Nabeul qui ont été retenus parmi 50 participants.

Les prix de la compétition de création pour les étudiants des écoles des arts et des métiers et des centres de formation artisanaux ( respectivement 2000, 1000 et 500 dinars) ont été octroyés à Imen Dachri de la Manouba ( diplômée de l’Ecole Supérieure des Sciences et de Technologie de Design), Houda Jabri du gouvernorat de Siliana et Ameni Ben Amor de Nabeul.

Une exposition des créations récompensées a été organisée dans les halls de l’office et restera ouverte au public durant un mois.