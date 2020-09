Mechichi promet de mettre fin à la pauvreté

Présentant la composition de son gouvernement devant le parlement, Hichem Mechichi, le chef du gouvernement désigné, s’est engagé mardi à combattre la pauvreté et à protéger les catégories vulnérables.

Dans son discours prononcé lors de la séance plénière consacrée au vote de confiance au gouvernement proposé, Mechichi s’est engagé à améliorer la situation socioéconomique du pays en mettant en place une stratégie ciblant la lutte contre la pauvreté.

Selon Mechichi, le gouvernement proposé est formé de compétences capables de trouver des solutions efficaces et efficientes.

Le chef du gouvernement désigné a indiqué que son programme est basé sur cinq priorités socio-économiques comme la lutte contre la pauvreté et la protection des catégories vulnérables sinistrées par la pandémie du coronavirus.

Il a, dans ce contexte, souligné son engagement à mettre en application les décisions prises par les gouvernements précédents pour lutter contre toute forme d’emploi précaire.

Mechichi a aussi signalé que son gouvernement œuvrera à réformer le système de compensation et à cibler l’octroi des aides aux plus méritants outre la mise en place de l’identifiant unique visant à actualiser le registre de la pauvreté et la base de données relative aux familles démunies et au revenu limité.

Il s’est également engagé à promouvoir le pouvoir d’achat qui s’est remarquablement détérioré depuis 2011 en raison de la hausse des prix soulignant que son gouvernement luttera contre la spéculation pour assurer la maitrise des prix.

Mechichi a été désigné le 25 juillet dernier par le président de la république, Kais Saïed, pour former un nouveau gouvernement suite à la démission d’Elyès Fakhfakh après une suspicion de conflit d’intérêt.