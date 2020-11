Médenine-covid19 : 47 nouveaux patients guéris

Dans le gouvernorat de Médenine, le nombre de cas de guérison est porté à 1005 personnes après le rétablissement de 47 nouveaux patients.

Les cas de guérison ont été recensés à Médenine-Sud (5 cas), Sidi Makhlouf (11 cas), Médenine-Nord (4 cas), Houmet Souk (3 cas), Zarzis (10 cas), Djerba-Houmet Souk (12 cas), Ben Guerdane (2 cas) et Béni khedache (1 cas).

Par ailleurs, deux patients covid19 sont décédés portant à 52 le nombre des morts liés au coronavirus dans la région depuis la propagation de l’épidémie.

Egalement, la région a enregistré 42 nouveaux cas de contamination à l’issue de la publication des résultats de 255 analyses effectuées, a souligné à l’agence TAP le directeur de la santé préventive à Médenine Zayd Al Anz.

Ces cas positifs ont été découverts à Djerba (20 cas), Médenine-Nord et sud (12 cas), Ben Guerdane (8 cas), Sidi Makhlouf (1 cas) et Béni khedache (1 cas).

Ainsi le nombre total des contaminés au gouvernorat est passé à 1328 personnes depuis l’apparition du virus, selon la même source.

