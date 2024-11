Médenine : Formation au profit de chercheurs tchadiens à l’IRA

Un groupe de chercheurs tchadiens de l’Institut Tchadien de Recherche Agronomique pour le Développement (ITRAD) bénéficient actuellement d’une formation à l’Institut des régions arides (IRA) de Médenine.

La formation, qui a démarré lundi et se pendant dix jours, s’inscrit dans le cadre d’un programme mené par l’Agence tunisienne de coopération technique en coopération avec l’Institut des régions arides de Médenine et avec le soutien de la Banque islamique de Développement.

Ce programme, établi pour une période de deux ans à partir de juin 2024, a pour objectif de développer les capacités des chercheurs tchadiens en matière d’agriculture dans les zones sèches et salines, notamment à la lumière des changements climatiques.

Il vise également à mettre l’expertise tunisienne au service des pays d’Afrique subsaharienne dans le cadre de la coopération Sud-Sud, a souligné à l’Agence TAP le directeur général de l’agence Tunisienne de Coopération Technique, Mohamed Blidi.

Selon le coordinateur du programme et chercheur à l’IRA Mokhtar Bakari, le programme porte sur quatre grands axes dont l’appui technique aux chercheurs et agriculteurs tchadiens pour la valorisation des terres, l’aide à la création d’une banque de gènes, l’organisation de sessions de formation et la mise en place d’accords de coopération entre entreprises agricoles dans les deux pays.

Lors de cette formation, qui comprend un aspect théorique et pratique, les participants tchadiens auront l’occasion d’examiner de près le projet de Régime Maatoug et le projet de Faouar (gouvernorat de Kébili), des expériences tunisiennes réussies auxquelles l’IRA a joué un rôle important dans la lutte contre la désertification et la salinité, d’après la même source.