Méditerranée-Tunisie : Lancement d’un appel d’offres pour le tourisme durable

Dans le cadre du projet de coopération transfrontalière Eni Cbc Med « Développement et promotion du tourisme d’aventure durable en Méditerranée » (Medusa), un appel d’offres sera lancé en mars 2021 pour financer la promotion et le développement de services touristiques durables en Tunisie, en Catalogne (Espagne), en Jordanie, au Liban et dans la région italienne des Pouilles.

Medusa vise ainsi à encourager les opérateurs touristiques intéressés et les membres des communautés locales à améliorer les produits et services du tourisme durable par le biais d’un concours pour développer un produit appelé « Concours des trésors de l’aventure méditerranéenne ». Les produits touristiques proposés devront démontrer comment ils peuvent créer une valeur sociale, économique et environnementale dans les zones cibles, contribuant à renforcer l’intérêt pour la Méditerranée en tant que destination de tourisme d’aventure durable », selon le site web de enicbcmed.eu.

L’appel d’offres encouragera également les initiatives promues dans des destinations moins connues par des consortiums mixtes (comprenant des associations et des municipalités), par-delà les frontières et impliquant des groupes vulnérables (femmes et jeunes). Ce projet, doté d’un budget de 750 000 euros, s’adresse aux entreprises, organisations, communautés, municipalités et autres opérateurs de tourisme d’aventure enregistrés dans les territoires concernés.

Le projet prévoit un minimum de 15 plans de financement (avec un minimum de trois par pays), chacun pour un maximum de 50.000 euros, en Tunisie (150.000 euros), au Liban (150.000 euros), en Jordanie (150.000 euros), en Espagne (150.000 euros) et en Italie (150.000 euros). Les bénéficiaires se verront offrir une assistance technique et financière et la possibilité de travailler en réseau avec d’autres prestataires de services touristiques qui ont obtenu un financement afin de promouvoir une coopération accrue dans la création d’itinéraires et de circuits transnationaux.