Météo: Brouillard au nord et centre ouest du pays

Le temps sera marqué, durant les premières heures de la matinée, par un brouillard sur les régions du nord et du centre ouest du pays. Ce brouillard sera dense en particulier aux niveaux des zones basses et adjacentes aux barrages, aux forêts et aux oueds, ce qui entraînera une diminution de la visibilité horizontale.Une fois le brouillard dissipé, le ciel deviendra peu nuageux sur la plupart des régions. Les températures seront en légère hausse, et les maximales se situeront entre 19 et 23 degrés, pour atteindre les 25 degrés sur le sud Est du pays.Le vent soufflera modéré, sa vitesse peut atteindre les 50 km/h près des côtes nord et dans le golfe de Hammamet. La mer est agitée au niveau de golfe de Hammamet et peu agitée ailleurs.

