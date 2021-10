Météo: pluies éparses sur les côtes Nord

Quelques pluies éparses sont attendues sur les côtes nord du pays, et deviendront orageuses, au cours de l’après-midi, pour concerner progressivement le reste des régions du nord, au cours de la nuit.

Une baisse relative et progressive des vents est attendue, sa vitesse maximale baissera à 40 km/h. La mer sera très agitée dans le Nord, à très agitée dans le golfe de Hammamet et ondulée à peu agitée dans le golfe de Gabès.

Les températures maximales seront comprises entre 23 et 28 degrés dans le Nord et le centre et entre 26 et 31 degrés, dans le sud.