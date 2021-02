Ministre de la femme: La stratégie nationale des séniors sera basée sur l’analyse de la situation actuelle

La stratégie nationale des séniors, en cours de réalisation, sera basée sur l’analyse de leur situation actuelle afin de promouvoir leurs conditions de vie, a souligné jeudi, Imen Zahouani Houimel, ministre de la femme, de la famille et des séniors.

» Ce projet réalisé, avec l’appui du fonds des nations unies pour la population (FNUAP) et le programme des nations unies pour le développement (PNUD), est en adéquation avec les objectifs de développement durable de 2030 et la stratégie arabe des séniors (2019-2029) « , a précisé la ministre lors d’un atelier de réflexion organisé à distance.

Elle a, en outre, précisé que la nouvelle stratégie consacrera le droit des séniors à une vie digne signalant que cet atelier vise à échanger les idées entre les spécialistes et les travailleurs dans le domaine des personnes âgées.

De son côté, l’expert Lassaad Abidi a présenté un exposé sur le contexte de la préparation de la stratégie indiquant qu’elle sera réalisée dans le cadre d’une une approche participative entre les différents intervenants.

Il a ajouté que l’élaboration de cette stratégie se fera à travers l’analyse des rapports et études sur le sujet, l’identification du cadre stratégique global et des principaux axes, la collecte des données auprès des différents acteurs institutionnels et associatifs et ce, avant l’élaboration du document final.

Selon les dernières statistiques, les séniors représentent aujourd’hui 12,5% de la population totale et seraient aux alentours de 17,7% en 2029. 27% d’entre eux sont âgés de plus de 75 ans, selon les chiffres de 2014 contre 19,5% en 1984.