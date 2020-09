Mise en garde contre des imposteurs se faisant passer pour une équipe de désinfection !

La municipalité de Raoued (gouvernorat de l’Ariana) a mis en garde, mardi, tous les habitants de la zone municipale, contre des imposteurs se faisant passer pour des agents municipaux d’une équipe de désinfection en charge de lutter contre la propagation de coronavirus, moyennant une somme d’argent.

« La municipalité a saisi la justice pour poursuivre ces escrocs car ils présentent une menace pour la sécurité du citoyen en plus de porter atteinte à l’image des agents et des fonctionnaires de la municipalité », lit-on dans un communiqué rendu public par la Municipalité, mardi.

Des citoyens se sont plaints auprès des services municipaux des prix exorbitants que des agents demandent pour des services de désinfection au non de la municipalité, a expliqué le maire de Raoued, Adnane Bouassida à l’agence TAP.

Suite à ces plaintes, les services municipaux ont mené leurs enquêtes et découvert qu’un groupe de personnes se fait passer pour des agents municipaux de désinfection pour extorquer les citoyens dans le cadre de la lutte contre le covid-19.

Le maire a appelé les citoyens à être prudents et vigilants et signaler toutes les activités suspectes des équipes qui font des chantages auprès des habitants de la ville au nom de la municipalité.

Il a indiqué que les plaintes ont été transférées au procureur de la République de l’Ariana pour la prise des mesures juridiques nécessaires contre les contrevenants.