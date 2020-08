Mliki :Le chef du gouvernement devrait être capable de garantir la pérennité de son gouvernement

Le président du bloc parlementaire al-Watania (11 députés), Hatem Mliki, a souligné la nécessité d’avoir une différente vision de la formation du prochain gouvernement et un chef de gouvernement fort pour garantir sa pérennité.

Dans une déclaration de presse, mardi, à l’issue de son entretien avec le chef du gouvernement désigné, Hichem Mechichi, à Dar Dhiafa, à Carthage, Mliki a estimé que « le chef du gouvernement désigné devrait choisir son équipe après l’échec des précédents gouvernements qui n’ont, d’ailleurs, pas duré longtemps ».

Mliki était accompagné dans cet entretien de Ridha Charfeddine, membre du groupe al-Watania.

Pour lui, « les précédents gouvernements sont des gouvernements de quotas, ce qui avait accéléré leur échec. Il est donc impératif que le chef du gouvernement soit entouré par tous les membres de son cabinet afin d’éviter le morcellement du gouvernement, les agendas des uns, et aussi les calculs étriqués ».

La situation dans le monde et les relations avec les partenaires internationaux a été, également, évoqué lors de l’entretien, l’accent ayant été mis sur la nécessité de restituer le prestige de l’Etat et d’appliquer la loi.

Quant à la relation entre le parlement et le gouvernement, Mliki a souligné l’impératif de mettre un terme au chantage entre les deux parties et de ne pas entraver l’action parlementaire (législateur) et l’action gouvernementale (traitement des affaires publiques.)