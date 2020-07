Monastir : Clôture des travaux du congrès extraordinaire de Nidaa Tounes

Les travaux du congrès extraordinaire unifiant du mouvement Nidaa Tounes ont été clôturés ce dimanche soir, à Monastir, après l’élection de Kacem Makhlouf secrétaire général du mouvement et l’adoption, à l’unanimité, de la du renvoi définitif de Hafedh Caïd Essebsi et Ali Hafsi du parti, a annoncé le nouveau SG, Kacem Makhlouf.

Les 200 congressistes ont chargé Makhlouf de former le bureau politique en l’espace de deux semaines et de contacter des personnalités nationales parmi les anciens nidaistes ou de recruter des nouvelles afin d’appuyer les rangs de Nidaa Tounes, a-t-il déclaré à l’agence TAP.

Les congressistes ont, également, élu le nouveau comité central dirigé par le SG représentant tous les gouvernorats.

Le bureau politique a été, aussi, élu où tous les gouvernorats sont représentés. « Les congressistes sont tous élus dans la mesure où des congrès locaux et régionaux ont été organisés », selon le nouveau SG.

Par ailleurs, les rapports financier et moral, les règlements ainsi que les amendements relatifs à la loi fondamentale du règlement intérieur ont été adoptés.

« Le poste de président du parti est resté ouvert car plusieurs figures nationales ont exprimé la volonté d’intégrer le mouvement », selon la même source.

Makhlouf avait déclaré avant l’ouverture, ce dimanche matin, des travaux du congrès, que « le mouvement va mettre fin aux décisions et aux nominations abusives ».

Les travaux du congrès ont, initialement, été prévus de se poursuivre pendant deux jours, avant d’être clôturés le même jour.