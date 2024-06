Monastir: Le nouveau premier délégué du gouvernorat s’engage à stimuler le développement dans la région

Le nouveau premier délégué chargé de la gestion des affaires du gouvernorat de Monastir, Issa Moussa, a déclaré, lundi, qu’il travaillera, en coordination avec les différentes parties, à faire progresser le développement dans toutes les délégations de la région, dotée d’un tissu économique diversifié.

Dans une déclaration à l’Agence TAP en marge d’une cérémonie de présentation du nouveau délégué, tenue lundi soir au siège du gouvernorat de Monastir, Moussa a souligné qu’il œuvrera à soutenir davantage le secteur du tourisme dans la région, promettant de focaliser les efforts sur l’aspect environnemental et la propreté des plages de la région.

Et d’ajouter qu’il est impératif d’être à l’écoute des citoyens et de leurs préoccupations, en coordination avec les délégations, les directions régionales, les municipalités, la société civile et le tissu associatif.

Dans ce même sens, il s’est engagé à soumettre des propositions aux conseils locaux, au conseil régional et au conseil national ainsi qu’aux représentants de la région à l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), en vue de consacrer la nouvelle voie fondée sur la justice sociale, la lutte contre la corruption, le respect des droits et libertés et l’égalité de tous devant la loi.