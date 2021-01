Msaken-Sfax: Avancement des travaux du réaménagement de l’autoroute

Le ministre de l’Equipement, de l’Habitat et de l’Infrastructure de Base, Kamel Doukh a pris connaissance vendredi de l’avancement des travaux menés au niveau de la station de péage et de l’autoroute Msaken-Sfax où 46 km seront renforcés, ainsi que de l’exploitation des échangeurs de kalâa Koubra, Kalâa Soughra et Kneys. inscrits dans le cadre de la sauvegarde et du réaménagement de tout le réseau autoroutier.

Le ministre a déclaré à l’agence TAP que les travaux de la première tranche de la réhabilitation de l’autoroute au niveau du tronçon liant Sousse à Sfax depuis le point kilométrique 144 jusqu’au point kilométrique 190, concernent l’extension et l’amélioration de la fonctionnalité de trois catégories d’échangeurs au niveau de l’autoroute.

D’après lui, les travaux englobent aussi l’extension des échangeurs de Kalâa Koubra au point kilométrique 120, de Kalâa Soughra au point kilométrique 125 et celui de Kneys au point kilométrique 140.

Il a ajouté que ces travaux qui ont démarré en décembre dernier pour un coût de 33 MD portent sur le renforcement de toutes parties vétustes et de la réhabilitation de 46 km de route par les bétons armés outre la réparation de différentes composantes de sécurité routière.

Le ministre a saisi l’occasion pour souligner l’attachement aux délais contractuels pour le parachèvement des travaux lancés après 18 mois, appelant les usagers de la route à la vigilance et au respect des règles de la sécurité routière durant toute la période de ces travaux.